UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeniden UEFA Başkanı seçilen Aleksander Ceferin, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Finansal Fair Play kuralları konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2019 Pazar, 13:54:51 Güncelleme: 13:56:21
UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, UEFA Kongresi'nin yapıldığı İtalya'da ülke basınına özel bir röportaj verdi. Ceferin, Türk kulüplerini de ilgilendiren bir açıklama yaptı.

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UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Finansal Fair Play konusunda ne gibi değişiklikler olacak? Türk kulüplerine mesaj. İşte Ceferin'in o flaş açıklamaları...

UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ceferin, ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan çeşitli kulüplerin sorun yaşadığı Finansal Fair Play anlaşmaları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ceferin açıklamasında "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için Finansal Fair Play kurallarında reforma gideceğiz. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istiyoruz. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" diye konuştu.

UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, UEFA ile 2022 yılına kadar dek yapılandırma anlaşması yapmıştı.

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