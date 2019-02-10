UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ceferin açıklamasında "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için Finansal Fair Play kurallarında reforma gideceğiz. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istiyoruz. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" diye konuştu.