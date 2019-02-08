Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
08 Şubat 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde formda taktik çalışma gerçekleştirilen idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

  1. 8.2.2019 20:56
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