Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ana bölümünde formda taktik çalışma gerçekleştirilen idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 8.2.2019 20:56
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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