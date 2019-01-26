Galatasaray'dan kritik 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanı 73.dakikada Sinan Gümüş'ün attığı tek gol ile çıkardı.

Göztepe 57.dakikada kazandığı penaltıdan Celso Borges'in vuruşu ile yararlanamadı.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 35'e yükselterek 2.sıradaki yerini korurken Göztepe ise 22 puan ile 11.sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

ÖZDEŞ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor ilk 11'inden üç değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılıların hafta içinde kadrosuna kattığı sol bek Lumor müsabakaya 11'de başlarken, Berkan Emir ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Geçtiğimiz hafta sağ bekte görev yapan sarı kart cezalısı Alpaslan'ın yerine bu bölgede Gassama'ya şans veren Özdeş, Yasin'i kızağa çekerek formayı Serdar'a verdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren Ghilas, Traore, Kerem Atakan ve Hakan Çinemre de maç kadrosunda yer almadı.



TERİM'İN HASRETİ BİTTİ



Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçıyla birlikte yeniden kulübeye döndü. 2 Kasım 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra ceza alan ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda 10 maçta takımını yönetemeyen Terim, 85 gün sonra yedek kulübesine İzmir'de döndü. Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray 5 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.



FORMA SELÇUK'A



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta oynanan Ankaragücü maçının kadrosundan tek değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Selçuk İnan formayı kaptı. Galatasaray'ın Sparta Prag'tan transfer ettiği Semih Kaya ise maça yedek kulübesinde başladı. 21 kişilik maç kadrosu bulundurma hakkına sahip olan Galatasaray, 18 kişilik maç kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray, İzmir'e üç önemli eksikle geldi. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Belhanda ile Japonya Milli Takımı'nda bulunan Nagatomo ve sakatlığı devam eden Emre Akbaba, İzmir kafilesinde yer almadı. Takımda düşünülmeyen Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de İzmir'e getirilmedi.



TRİBÜNLER DOLDU



Göztepe-Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldururken, karşılaşmanın başlamasına uzun bir süre kala taraftarlar stat çevresinde toplandı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olası bir olayın önüne geçmek için Bornova Stadı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.