Defansa yeni aday: Mattia Bani – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Defansa yeni aday:

Defansa yeni aday: Mattia Bani

Maicon'un gönderip bir stoper almak isteyen için sürpriz bir iddia 'dan geldi...

Maicon'un gönderip bir stoper almak isteyen için sürpriz bir iddia 'dan geldi... İtalyanlar; Torino'dan sonra Galatasaray'ın da Chievo'nun 25 yaşındaki futbolcusu 'yi istediğini yazdı. 1.88 boyundaki stoperin yurt dışına sıcak baktığı belirtildi.
  1. 23.12.2018
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