Taffarel mi Davala mı? – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    mi Davala mı?

    Taffarel mi Davala mı?
    , karşısına büyük ihtimalle ve 'tan yoksun olarak çıkacak. Cumartesi akşamı kulübede kimin olacağı merakla beklenirken teknik direktör koltuğunda veya 'nın oturması gündemde...
    1. 8.11.2018
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