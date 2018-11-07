Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e şok! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    ve 'e şok!

    Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e şok!

    'da başkan ve teknik direktör yeniden 'ya sevk edildi

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu 'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 7.11.2018 17:21
    2. Güncelleme: 7.11.2018 17:45
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