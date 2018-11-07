Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e şok!
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim yeniden PFDK'ya sevk edildi
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 7.11.2018 17:21
- Güncelleme: 7.11.2018 17:45
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Toplam 7
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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