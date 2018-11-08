Gözler cezalarda
BiR SEVK DAHA!
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, disiplin sevklerinin, Schalke maçından hemen önce açıklanmasına tepki gösterirken tecrübeli hoca, "Federasyondan Schalke'ye bir destek mesajı da beklerdim" ifadesini kullanmıştı. Terim ve Cengiz açıklamalarından sonra dün bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Disiplin cezalarıyla ilgili yaptırımın daha da artabileceği konuşuluyor.
- 8.11.2018
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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