Gözler cezalarda – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Gözler cezalarda

    Gözler cezalarda
    Bugün, - arasındaki olayların faturası çıkacak. Maç sonrası Hukuk Müşavirliği, 'dan 12, 'den ise 4 isim 'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle ve 'ın alacağı cezalar beklenirken Fenerbahçe'de ise gözler attığı tokat ile olayların rayından çıkmasına neden olan Jailson'da olacak. Öte yandan 'nın cezaları saat 18.00'de açıklaması bekleniyor.

    BiR SEVK DAHA!
    Mustafa Cengiz ve , disiplin sevklerinin, maçından hemen önce açıklanmasına tepki gösterirken tecrübeli hoca, "Federasyondan 'ye bir destek mesajı da beklerdim" ifadesini kullanmıştı. Terim ve Cengiz açıklamalarından sonra dün bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Disiplin cezalarıyla ilgili yaptırımın daha da artabileceği konuşuluyor.
    1. 8.11.2018
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