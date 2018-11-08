Yeni başlıyoruz – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Yeni başlıyoruz

    Yeni başlıyoruz

    , kötü gidişattan takımı kurtaracağına yürekten inanıyor

    kısıtlaması, sakatlıklar, cezalar derken ligde ve Avrupa'da zor günler yaşayan G.Saray'da ve kurmayları durumu toparlayacaklarına yürekten inanıyor.

    İlk olarak Kayseri'den kayıpsız çıkmayı hedefleyen Terim, oyunculara uzun bir aradan sonra toparlanmaları için 1 gün izin verdi. Futbolcularına kafalarını boşaltıp gelmelerini söyleyen tecrübeli hoca, takımını, "Yarış yeni başlıyor. Çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız, buna yürekten inanıyorum" diyerek motive ettiği öğrenildi.
    1. 8.11.2018
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