İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

Younes Belhanda

Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan, performansı yeterli bulunmayan ve zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda için de Ocak ayının yoğun geçmesi bekleniyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'yı yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Nice de kadrosuna katmak istemişti.

İlgilenen kulüpler: Nice, Al Ahli, Al Nassr