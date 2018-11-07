İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, forma şansı bulamayan yıldızların ocak ayında takımlarından ayrılması bekleniyor.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 18:15:43 Güncelleme: 18:16:18
    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, üç büyüklerde birçok oyuncu farklı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle takımlarında forma şansı bulmakta güçlük çekti. Bu oyuncuların büyük kısmı da Ocak ayı transfer dönemini ayrılmak için iple çekiyor.

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    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Younes Belhanda

    Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan, performansı yeterli bulunmayan ve zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda için de Ocak ayının yoğun geçmesi bekleniyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'yı yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Nice de kadrosuna katmak istemişti.

    İlgilenen kulüpler: Nice, Al Ahli, Al Nassr

    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Sofiane Feghouli

    Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kulübeye çekilen Sofiane Feghouli'ye de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılıyor. Terim'in gözünden düşen Feghouli'nin önündeki tek engel ise sarı-kırmızılı takımdan aldığı yüksek ücret olarak görünüyor.

    İlgilenen kulüpler: Al Hilal, Sporting

    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Aatif ile sezon başında Süper Lig ekipleri de ilgilenmişti.

    İlgilenen kulüpler: AEL Limassol, Al Gharafai Atiker Konyaspor, Akhisarspor, DG Sivasspor

    İşte takımlarından ayrılması beklenen 11 isim

    Roberto Soldado

    Fenerbahçe'de Frey, Slimani, Ayew'in gelmesinin ardından formasından uzak kalan Roberto Soldado'nun Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol golcü ile sezon başında Katar ve Suudi Arabistan ekipleri ilgilenmişti.

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