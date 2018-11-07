Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! "Fenerbahçe'ye hakim olurum"

    Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına devam ederken, teknik adamlardan da yoğun istek alıyor
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 16:00:08 Güncelleme: 16:14:52
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçe'ye hakim olurum
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

    TGRT Haber'e konuşan Hikmet Karaman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçe'ye hakim olurum
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

    (Fenerbahçe sorusu üzerine) Tabi ki niye gelmeyeyim? Bir kere böyle bir görev geldiği zaman takıma ve lige hakim olacağıma inanıyorum. Bu hakimiyeti daha zor şartlar altında yaşamış bir deneyimim var. Ama bizim bunu dile getirmemiz olumsuz oluyor.

    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçe'ye hakim olurum
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

    Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkarabilecek teknik direktörler var. Yabancı olabilir ama yabancının şu aşamada etrafı yüzde yüz üst düzey Türk antrenörler tarafından donatılabilmeli. Ama gözü onun yerinde olmayacak.

    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçe'ye hakim olurum
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

    Fenerbahçe'ye gelecek kişi birçok şeyi bilmeli. Ligi, takımı, medyanın etkisini, tribünü... Bazı anlar vardır, antrenmanda beğenmediğin futbolcu derbinin adamıdır, bilmesi lazım.

    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçe'ye hakim olurum
    Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

    Evet yabancı bir sportif direktör geldi ama ona ışık saçacak bir Türk ekibi olmalı. Bu Türklerin de Comolli'nin yerinde gözü olmamalı ve sadece Fenerbahçe nasıl şampiyon olur düşüncesi içinde çalışacak insanlar olmalı.

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