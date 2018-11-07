Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! Fenerbahçeye hakim olurum

(Fenerbahçe sorusu üzerine) Tabi ki niye gelmeyeyim? Bir kere böyle bir görev geldiği zaman takıma ve lige hakim olacağıma inanıyorum. Bu hakimiyeti daha zor şartlar altında yaşamış bir deneyimim var. Ama bizim bunu dile getirmemiz olumsuz oluyor.