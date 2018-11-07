Olaylı derbi gündemden düşmüyor! Bir açıklama daha geldi

"Sevgili Fenerbahçeliler;



Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın başlamasına az bir süre kala tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrılan camiamızın evladı Koray Şener'in üzüntüsünü en derin şekliyle yaşıyoruz. Fenerbahçe sevdasını kalbinde en saf duygularla yaşayan Koray'ımızın, çubuklu formamızı desteklemek için deplasman tribünümüze geldiği bir günde, aramızdan böyle ayrılışı hepimizi kahretti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, 1907 Ünifeb Derneği'ne ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.



