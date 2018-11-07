Olaylı derbi gündemden düşmüyor! Bir açıklama daha geldi
"Sevgili Fenerbahçeliler;
Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın başlamasına az bir süre kala tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrılan camiamızın evladı Koray Şener'in üzüntüsünü en derin şekliyle yaşıyoruz. Fenerbahçe sevdasını kalbinde en saf duygularla yaşayan Koray'ımızın, çubuklu formamızı desteklemek için deplasman tribünümüze geldiği bir günde, aramızdan böyle ayrılışı hepimizi kahretti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, 1907 Ünifeb Derneği'ne ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.
Camia olarak, futbolda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bırakacağımızdan ve er ya da geç nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Yönetim Kurulu olarak bu süreci en kısa sürede atlatmak için gereken her türlü tedbiri almaya devam ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu bağlamda sezon başında Futbol A takımımızın başına getirdiğimiz Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu görevinden aldık.
Sezon başında kendisi ile planladığımız uzun vadeli çalışma programı doğrultusunda yeni bir futbol yapılanması ve felsefesi düşüncesiyle yola çıkmıştık. Ancak, sezonun 10. haftası itibarıyla beklentilerimizin çok ötesinde üst üste alınan başarısız sonuçlar ve puan kayıpları Futbol A takımımızda teknik adam seviyesinde bir aksiyon almamızı mecbur kılmıştır.