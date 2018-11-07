Blanctan flaş açıklama: Hazırım - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Blanc'tan flaş açıklama: "Hazırım'

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız teknik adam İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 11:14:49 Güncelleme: 11:22:28
    Blanctan flaş açıklama: Hazırım

    Teknik direktörlük görevi konusunda Fenerbahçe'yle adı anılan Laurent Blanc, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Blanctan flaş açıklama: Hazırım

    Fransız teknik adam dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile PSG arasında oynanan zorlu mücadele öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

    Blanctan flaş açıklama: Hazırım

    İtalyan futboluna övgüler yağdıran Blanc, teknik direktörlük görevi konusunda da açık kapı bıraktı.

    Blanctan flaş açıklama: Hazırım

    Kendini Serie A'ya yakın hissettiğini belirten Fransız hoca şunları söyledi:

    Blanctan flaş açıklama: Hazırım

    "Bana getirilecek herhangi iyi bir projeyi dinlemeye hazırım. Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim"

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