Blanctan flaş açıklama: Hazırım - Galeri - Fotomaç
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Blanc'tan flaş açıklama: "Hazırım'
Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız teknik adam İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 11:14:49
Güncelleme: 11:22:28
Teknik direktörlük görevi konusunda Fenerbahçe'yle adı anılan Laurent Blanc, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Fransız teknik adam dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile PSG arasında oynanan zorlu mücadele öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.
İtalyan futboluna övgüler yağdıran Blanc, teknik direktörlük görevi konusunda da açık kapı bıraktı.
Kendini Serie A'ya yakın hissettiğini belirten Fransız hoca şunları söyledi:
"Bana getirilecek herhangi iyi bir projeyi dinlemeye hazırım. Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim"