Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Sonunda konuştu! Cocu'dan Ali Koç açıklaması

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:35:44 Güncelleme: 10:38:59
    Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması

    Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan Phillip Cocu sonunda konuştu.

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    Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması

    Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.

    Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması

    "Fenerbahçe buna alışık değil"

    Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek şunları söyledi;

    Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması

    "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi"

    Sonunda konuştu! Cocudan Ali Koç açıklaması

    Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.

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