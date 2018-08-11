Albayrak’tan başkentte ziyaret – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Albayrak’tan başkentte ziyaret

    Albayrak’tan başkentte ziyaret
    Sezonun ilk maçında deplasmanına giden 'da ikinci başkan ziyaretlerde bulundu. Karşılaşma öncesinde tura çıkan Albayrak, Başdanışmanı 'yı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret sırasında Albayrak, Kasırga'ya yeni görevinde başarılar diledi.
    1. 11.8.2018
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