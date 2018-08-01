Galatasaray hazırlık maçlarında 6’da 3 yaptı
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    hazırlık maçlarında 6’da 3 yaptı

    Galatasaray hazırlık maçlarında 6’da 3 yaptı

    , hazırlıkları kapsamında oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet elde ederken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 9 gol atarken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı.

    hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da başlayan , daha sonra yurt dışı kampı için 7 Temmuz'da 'ye gitti. Burada Zürih ve Montrö şehirlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz'da tekrar İstanbul'a döndü. Aslan, son olarak ise Tunus ile 'da hazırlık maçları yaptı ve yeni sezon hazırlıklar maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

    3 galibiyet, 3 mağlubiyet


    Galatasaray, bu hazırlık döneminde 6 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre kampında FC Wil takımını 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 yenildi. Daha sonra Türkiye'ye dönen takım, TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Son olarak Tunus ve Yunanistan'da hazırlık maçları yapan Aslan, Club Africain'ı 1-0 yenerken, AEK'ya da 3-2'lik skorla mağlup oldu.

    Gomis hazırlık maçlarını sessiz geçirdi


    Yeni sezon hazırlık döneminde 6 müsabakaya çıkan Galatasaray, 9 gol kaydetti. Söz konusu karşılaşmalarda geçtiğimiz sezon 'de gol kralı olan Fransız futbolcu Bafetimbi , rakip fileleri havalandıramadı. Everton'dan yeni Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. Bu maçlarda Onyekuru 2, Maicon 2, Eren, , Muğdat Çelik, Younes Belhanda ve Linnes rakip fileleri havalandırdı.

    Muslera'nın yokluğunda kaleye İsmail geçti


    Oynanan hazırlık maçlarında 'nda Uruguay ile mücadele ettiği için izinli olan 'nın yerine kaleyi korudu. Verilen şansı iyi kullanan İsmail, maçlarda gösterdiği başarılı performansla ile yedek kaleci transferini şimdilik askıya alınmasını sağladı.

    Yunus Akgün performansı ile dikkatleri çekti


    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarında alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, İsmail Çipe, Ozan Kabak ve yer aldı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise Yunus Akgün sergiledi. Yunus'un maçlarda aldığı sürelerde hücumdaki etkinliği dikkatlerden kaçmadı.

    1. 1.8.2018 10:12
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