Galatasaray'ın Ndiaye planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek
Galatasaray'da Fatih Terim Ndiaye'yi mutlaka takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti. Sarı kırmızılı yönetim Senegalli futbolcunun kiralanması konusunda Stoke City kulübünün kapısını çalacak Galatasaray için kritik tarih 9 Ağustos...
NDİAYE'DE KİRALIK FORMÜLÜ
Orta sahadaki tek bankosu Fernando olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldızın mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek. Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için Stoke City ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.
- 1.8.2018 08:58
- Güncelleme: 1.8.2018 09:57
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Galatasaray, son hazırlık maçında AEK'ya kaybetti
Toplam 13
Yorum
mustantik-5 Fatih hocanın anlayışı ile Marinyo yada Encolattinin farkı yokki, ama burası Türkiye ve G.saray İngiltere değilki yada Real madrit değil.
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Makedon basını: Eljif bir kahraman
Toplam 1
Yorum
MEHMET MEHMET EKİCİ VAR İKEN ELMAS'IN İLK 11 OYNAMASI ŞAŞIRTICI!... ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ:ALPER-M.TOPAL-M.EKİCİ OLMALIDIR.
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Galatasaray, son hazırlık maçında AEK'ya kaybetti
Toplam 13
Yorum
Mustantik-4 Fatih Hoca futbolcuları ROBOT zannediyor, ben düğmeye basarım istediğim gibi oynarlar. Önemli olan eldeki malzeme ile takm.yartmak.
Galatasaray'ın Ndiaye planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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