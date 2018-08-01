Galatasaray'ın Ndiaye planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek

    Galatasaray'ın Ndiaye planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek

    'da 'yi mutlaka takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti. Sarı kırmızılı yönetim Senegalli futbolcunun kiralanması konusunda kulübünün kapısını çalacak Galatasaray için kritik tarih 9 Ağustos...

    Şampiyonlar Ligi için orta saha takviyesine öncelik veren Teknik Direktörü , hazırlık maçlarında Donk, Selçuk, ve Feghouli'yi merkezde denedi. Ancak istediği verimi alamadığı için 'yi takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti.

    NDİAYE'DE KİRALIK FORMÜLÜ


    Orta sahadaki tek bankosu olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldızın mutlaka edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar 'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek. Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.
    1. 1.8.2018 08:58
    2. Güncelleme: 1.8.2018 09:57
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