Paylaşılan mesajlarda, Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilenirken, terör lanetlendi.

Türk futbol camiasından paylaşılan vefat ve başsağlığı mesajları şu şekilde:



TFF

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz."



GALATASARAY

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz!"



FENERBAHÇE

"Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!"



BEŞİKTAŞ

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu bir askerimizin eşini ve 11 aylık melek bir yavrumuzu kaybettiğimizi içimiz yanarak öğrendik. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."



?TRABZONSPOR

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeğine Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre lanet olsun!"



BAŞAKŞEHİR

"Hakkari Yüksekova'da hain terör saldırısı sonucu bir kahraman askerimizin eşini ve 11 aylık yavrusunu kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."



BURSASPOR

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısıyla kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!"



KONYASPOR

"Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu bir askeri personelimizin eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın hayatını kaybettiğini büyük bir teessür içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Yüksekova'daki bu alçak saldırıyı lanetliyor, şehit anne ve bebeğine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz."



KASIMPAŞA

"Hain terör örgütü tarafından Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık yavrularına Allah'tan rahmet tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."



ANKARAGÜCÜ

"Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet, milletimize ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."



KAYSERİSPOR

"Hakkari Yüksekova'da hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen askerimizin eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık minik yavrumuzun acısını derinden hissediyoruz. Milletimizin başı sağolsun."