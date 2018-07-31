Türk hakemler, UEFA seminerine katılacak – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Türk hakemler, seminerine katılacak

    Türk hakemler, UEFA seminerine katılacak

    Türk hakemler , , ve , 'nın hakem seminerine katılacak.

    internet sitesinde yer alan bilgiye göre, elit kategoride yer alan kokartlı , 1. kategoride bulunan ile ve kadın hakemler 1. kategorideki 'in katılacağı UEFA Üst Düzey Hakem Sezon Öncesi Hazırlık Semineri, yarın başlayacak.

    'nin Nyon kentinde 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek seminerde, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajlar hakemlere aktarılacak. Hakemler, ayrıca Yo-Yo testine tabi tutulacak.



    1. 31.7.2018 20:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk hakemler, UEFA seminerine katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN