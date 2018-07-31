Türk hakemler, UEFA seminerine katılacak
Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Melis Özçiğdem, UEFA'nın hakem seminerine katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA elit kategoride yer alan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, 1. kategoride bulunan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya ve kadın hakemler 1. kategorideki Melis Özçiğdem'in katılacağı UEFA Üst Düzey Hakem Sezon Öncesi Hazırlık Semineri, yarın başlayacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek seminerde, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajlar hakemlere aktarılacak. Hakemler, ayrıca Yo-Yo testine tabi tutulacak.
- 31.7.2018 20:46
-
Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
-
Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
-
Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
Türk hakemler, UEFA seminerine katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.