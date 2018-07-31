Plaj Futbolu Ligi’nde bol gollü açılış
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Plaj Futbolu Ligi’nde bol gollü açılış

    Plaj Futbolu Ligi’nde bol gollü açılış

    Büyükşehir Belediyesi’nin ile ortaklaşa düzenlediği Plaj Futbolu Ligi’nde açılış gecesinde oynanan 3 maçta toplam 22 gol atıldı.

    Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, , Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli etabı, açılış maçları oynandı. Kandıra Cebeci Plajı'nda oynanan ligin ilk müsabakaları bol gollü oldu. Oynanan üç maçta toplamda 22 gol atıldı.


    Cebeci'de düzenlenen Plaj Futbolu Ligi'nin açılış maçında A grubunda yer alan ile takımları karşılaştı. Geçen yıl düzenlenen plaj futbolu liginin en centilmen takımı seçilen Akademi Lise, Kandıra Orman karşısında farklı mağlup oldu. Kandıra Orman açılış maçında Akademi Lise'yi 6-0'lık skorla yendi. Günün ikinci mücadelesinde ise B grubunda yer alan Yeşilovaspor ile Yuvacıkspor takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleden Yuvacıkspor 4-2 galibiyetle ayrılarak, plaj futbolu ligine iyi bir başlangıç yapmış oldu.
    Ligin açılış müsabakalarında son maç C grubunda yer alan İzmit G.B ile Üçyoldoğuspor takımları arasında oynandı. İzmit G.B'nin üstün oynadığı müsabakada Üçyoldoğuspor son bölümlerde bulduğu 2 golle 4-4'lük eşitliği bozdu ve sahadan 6-4 galip ayrıldı. Plaj Futbolu Ligi'nde heyecan, bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

    1. 31.7.2018 13:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Plaj Futbolu Ligi’nde bol gollü açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN