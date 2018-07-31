Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın! Galatasaray-Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak?
Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa Finali'ni Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa Finali, 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."
Akhisarspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Kupa coşkusu şehirde renkli görüntülere sahne olmuştu.
- 31.7.2018 12:22
- Güncelleme: 31.7.2018 15:19
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Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 2
Yorum
www dünya kadar tazminat borcun var ts.önce onlari öde sonra transfer yap.türklere para yok yabancilara cuvalla oh beee...tff de seyrediyor.
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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ahmet Aktepe Fenerbahçe'mizin acilen stoper ve forvet alması gerekiyor, yoksa devler liginde işimiz çok zor olacak.
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N’Doye parçaladı
Toplam 3
Yorum
şeref trabzonda gol attı da geçersizmi sayıldı bu yabancılar böyle işte
Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın! Galatasaray-Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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