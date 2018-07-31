Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın! Galatasaray-Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak?
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ın! -Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak?

    Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın! Galatasaray-Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak?

    -Akhisarspor Finali'ni yönetecek

    Süper Lig şampiyonu ile şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Finali, 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlanacak.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "2017-2018 şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını kokartlı hakem yönetecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."


    Akhisarspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Kupa coşkusu şehirde renkli görüntülere sahne olmuştu.


    1. 31.7.2018 12:22
    2. Güncelleme: 31.7.2018 15:19
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