Hakan Çalhanoğlu'dan ayrılık açıklaması!
Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını açıkladı.
Serie A ekiplerin Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağını sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.
İşte milli futbolcunun açıklaması:
"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım. Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."
İşte o paylaşım:
*Hakan Çalhanoğlu ve ayrılık kararı aldığı eşi Sinem Çalhanoğlu
- 1.8.2018 19:03
- Güncelleme: 1.8.2018 19:19
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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