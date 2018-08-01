Hakan Çalhanoğlu'dan ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan ayrılık açıklaması!

    Hakan Çalhanoğlu'dan ayrılık açıklaması!

    Milan'da forma giyen milli yıldız , hesabından yaptığı açıklamayla eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını açıkladı.

    Serie A ekiplerin Milan'da top koşturan milli futbolcu , eşi Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağını üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

    İşte milli futbolcunun açıklaması:

    "Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım. Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."

    İşte o paylaşım:




    *Hakan Çalhanoğlu ve ayrılık kararı aldığı eşi Sinem Çalhanoğlu

    1. 1.8.2018 19:03
    2. Güncelleme: 1.8.2018 19:19
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