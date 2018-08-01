Pierluigi Collina, UEFA'daki görevini bıraktı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'daki görevini bıraktı

    <a href="/index/pierluigi-collina?id=b58956f4-561f-45c4-b49f-2a433b8647da" class="" rel="tag">Pierluigi Collina</a>, <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>'daki görevini bıraktı

    Başkanı , görevinden ayrıldı.

    'dan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Collina'nın kişisel sebeplerle görevinden ayrıldığı, yerine Roberto Rosetti'nin getirildiği belirtildi.

    Uluslararası Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu () tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.

    Collina, 2010 yılından bu yana 'da başkanlığı görevini yürütüyordu.

    'nin 2008 yılında "yılın hakemi" seçtiği 50 yaşındaki İtalyan adamı Rosetti ise 2006-2009 yılları arasında üst üste 4 yıl ülkesinde en iyi hakem ödülünü almıştı.

    1. 1.8.2018 20:23
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