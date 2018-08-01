Nasri'nin cezası 18 aya çıkarıldı
UEFA Temyiz Kurulu, Fransız futbolcu Samir Nasri'nin men cezasını 6 aydan 18 aya çıkardı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle eski Antalyasporlu futbolcu Nasri'ye verdiği 6 aylık futboldan men cezasının 18 aya çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak 2019 tarihinde sahalara dönebileceği belirtildi.
UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı.
Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine Fransız futbolcu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.
CAS, Nasri'nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetmişti ve CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirilmişti.
- 1.8.2018 22:14
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
Nasri'nin cezası 18 aya çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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