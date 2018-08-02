A SPOR yine 1 numara! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    yine 1 numara!

    <a href="/index/a-spor?id=3cfd23bd-c3e7-4a83-875f-aacdf5eaf1be" class="" rel="tag">A SPOR</a> yine 1 numara!
    Sporun değişmeyen heyecanı yine A Spor'da yaşandı. 32 aydır zirvedeki yerini koruyan , Kantar Media, temmuz ayı ölçümlerine göre bir kez daha en çok izlenen spor kanalı oldu. , birçok farklı spor dalındaki maçı canlı yayın ile ekrana taşıyor.
    1. 2.8.2018
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