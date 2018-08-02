Arsenal, Chelsea'yi penaltılarda devirdi! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'yi penaltılarda devirdi!

    <a href="/index/arsenal?id=5fc8d38d-6012-4604-8a38-2295ce91c33d" class="" rel="tag">Arsenal</a>, <a href="/index/chelsea?id=20be3504-8423-4fa1-99ea-a45c0834747a" class="" rel="tag">Chelsea</a>'yi penaltılarda devirdi!

    Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , penaltı atışlarıyla 'yi 6-5 mağlup etti.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, 'nin ve takımları İrlanda'nın başkenti Dublin'de karşı karşıya geldi.

    İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki 'nin golünü 5. dakikada Antonio Rüdiger atarken, 'a beraberliği 90. dakikada Alexandre Lacazette getirdi. Penaltı atışlarına gidilen maçı Arsenal, 6-5 kazandı.

    Chelsea'nin İspanyol golcüsü Alvaro Morata, 15. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

    Arsenal'da 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman yıldız , takımının 5. penaltısını gole çevirdi.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

    Organizasyona, 'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, , ve Tottenham, 'dan , ve , Almanya'dan ve , 'dan , Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve , Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 2.8.2018 02:23
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