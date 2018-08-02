Sow milli takımı bıraktı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sow milli takımı bıraktı

    Sow milli takımı bıraktı

    'de ve 'da forma giyen Senegalli oyuncu , kariyerini noktaladı

    Senegal Federasyonu, golcü futbolcu 'un kariyerini noktaladığını duyurdu.

    Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 9 yıllık milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli Dubai takımında kariyerini sürdüren Sow, 'de uzun bir dönem forması giymiş ve geçen sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçirmişti.

    Milli formayla 50 maçta 19 kez ağları sarsan Moussa Sow, futbol kariyerine devam eden Senegalli oyuncular arasında en golcü isim konumunda bulunuyor.

    1. 2.8.2018 10:40
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