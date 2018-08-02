Sow milli takımı bıraktı
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Moussa Sow, milli takım kariyerini noktaladı
Senegal Futbol Federasyonu, golcü futbolcu Moussa Sow'un milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 9 yıllık milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli Dubai takımında kariyerini sürdüren Sow, Süper Lig'de uzun bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve geçen sezonun ikinci yarısını Bursaspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Milli formayla 50 maçta 19 kez ağları sarsan Moussa Sow, futbol kariyerine devam eden Senegalli oyuncular arasında en golcü isim konumunda bulunuyor.
- 2.8.2018 10:40
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Eric Ayuk işi yattı!
Toplam 2
Yorum
Husnu Iste besiktasa gencbir yetenek gercekten iyiyse besiktas bunun ustesinden gelir
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Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi
Toplam 2
Yorum
BJKLİ Helal sana başkan gerçekten sağlı sollu herkesin takdirini topluyorsun umarım sen camiaya değil camia sana benzer
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Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek"
Toplam 4
Yorum
murat1903 ikisininde cehennemin dibine kadar yolu var
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