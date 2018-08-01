Galatasarayda Maicon için flaş karar - Galeri - Fotomaç
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar

    Dün akşam oynanan ve 3-2 sona eren AEK maçında 2 gol atan Maicon için, flaş bir karar verildi.
    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:02:55 Güncelleme: 12:09:52
    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Galatasaray'da Maicon'un piyasasının olması ve maaşının 2.2 milyon euro gibi ödenebilir bir seviyede olması, Brezilyalıyı satılacaklar listesinde ilk sıraya taşıdı.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Ancak sambacının üzerinin çizilmesinin tek nedeni maddi noktalar değil.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın kendi kalesine mesafesini uzatmak istediği ve bu nedenle defansta hızlı futbolculara ihtiyaç duyduğu bildirildi.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Açık alanda tecrübeli oyuncunun bu zafiyetinin kendileri için büyük bir problem yaratabileceğini öngören teknik kadro, bu nedenşe savunmada hızlı isimlere ihtiyaç duyuyor.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Yeni sezonda takımı rakip kaleye daha yakın oynatmak isteyen Terim'in bu tempolu futbola ayak uydurabilecek futbolcuları özellikle istediği belirtildi.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Brezilyalı futbolcu Maicon'un aynı zamanda Portekiz pasaportunun olması transferinde önünü açıyor. Uzun yıllar Porto'da oynayan oyuncunun burada piyasasının olması transfer için Galatasaray'ı da umutlandırıyor.

    Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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    Galatasarayda Maicon için flaş karar

    Sporting Lizbon'un gündemine de gelen Maicon için sarı-kırmızılılar 7-8 milyon euro bonservis geliri bekliyor. (Milliyet)

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