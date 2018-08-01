Galatasarayda Maicon için flaş karar

Dün akşam oynanan ve 3-2 sona eren AEK maçında 2 gol atan Maicon için, flaş bir karar verildi.
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:02:55
Güncelleme: 12:09:52
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Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Galatasaray'da Maicon'un piyasasının olması ve maaşının 2.2 milyon euro gibi ödenebilir bir seviyede olması, Brezilyalıyı satılacaklar listesinde ilk sıraya taşıdı.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Ancak sambacının üzerinin çizilmesinin tek nedeni maddi noktalar değil.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in savunmanın kendi kalesine mesafesini uzatmak istediği ve bu nedenle defansta hızlı futbolculara ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Açık alanda tecrübeli oyuncunun bu zafiyetinin kendileri için büyük bir problem yaratabileceğini öngören teknik kadro, bu nedenşe savunmada hızlı isimlere ihtiyaç duyuyor.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Yeni sezonda takımı rakip kaleye daha yakın oynatmak isteyen Terim'in bu tempolu futbola ayak uydurabilecek futbolcuları özellikle istediği belirtildi.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Brezilyalı futbolcu Maicon'un aynı zamanda Portekiz pasaportunun olması transferinde önünü açıyor. Uzun yıllar Porto'da oynayan oyuncunun burada piyasasının olması transfer için Galatasaray'ı da umutlandırıyor.
Galatasaray'da Maicon için flaş karar
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Sporting Lizbon'un gündemine de gelen Maicon için sarı-kırmızılılar 7-8 milyon euro bonservis geliri bekliyor. (Milliyet)