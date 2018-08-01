Andre Silva adım adım Galatasaraya! - Galeri - Fotomaç
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    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:31:19 Güncelleme: 00:32:17
    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    Andre Silva adım adım Galatasaraya!

    Galatasaray, Andre Silva'nın transferinde adım adım sona yaklaşıyor...

    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    Andre Silva adım adım Galatasaraya!

    Henry Onyekuru gibi genç ve gelecek vadeden bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Milan'ın geçen sezon Porto'dan 38 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli golcü üzerinde yoğunlaşmıştı.

    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    Andre Silva adım adım Galatasaraya!

    Fotomaç, Juventus'tan Higuain'i transfer etmek üzere olan Milan'ın Andre Silva'nın kiralanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Dün de İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Lorenzo Di Caprio bu gelişmeyi doğruladı.

    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    Andre Silva adım adım Galatasaraya!

    DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
    Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Di Caprio, "Evet... Galatasaray, Andre Silva'nın kiralık olarak gelmesi konusunda Milan takımı ile anlaştı" dedi.

    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    Andre Silva adım adım Galatasaraya!

    Higuain'in gelmesiyle Andre Silva'nın forma şansının azalacağını ifade eden İtalyan gazeteci, "Wolverhampton da Silva'nın peşinde... Ama Andre Silva'nın da Galatasaray'da oynamak istediğini biliyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor" diye konuştu.

    Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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    • 6
    Andre Silva adım adım Galatasaraya!
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