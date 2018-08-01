Andre Silva adım adım Galatasaraya!

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:31:19
Güncelleme: 00:32:17
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Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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Galatasaray, Andre Silva'nın transferinde adım adım sona yaklaşıyor...
Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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Henry Onyekuru gibi genç ve gelecek vadeden bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Milan'ın geçen sezon Porto'dan 38 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli golcü üzerinde yoğunlaşmıştı.
Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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Fotomaç, Juventus'tan Higuain'i transfer etmek üzere olan Milan'ın Andre Silva'nın kiralanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Dün de İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Lorenzo Di Caprio bu gelişmeyi doğruladı.
Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Di Caprio, "Evet... Galatasaray, Andre Silva'nın kiralık olarak gelmesi konusunda Milan takımı ile anlaştı" dedi.
Andre Silva adım adım Galatasaray'a!
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Higuain'in gelmesiyle Andre Silva'nın forma şansının azalacağını ifade eden İtalyan gazeteci, "Wolverhampton da Silva'nın peşinde... Ama Andre Silva'nın da Galatasaray'da oynamak istediğini biliyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor" diye konuştu.