Andre Silva adım adım Galatasaraya!

Higuain'in gelmesiyle Andre Silva'nın forma şansının azalacağını ifade eden İtalyan gazeteci, "Wolverhampton da Silva'nın peşinde... Ama Andre Silva'nın da Galatasaray'da oynamak istediğini biliyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor" diye konuştu.