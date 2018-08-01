Bafetimbi Gomis çılgınlığı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:26:41
Güncelleme: 00:42:55
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Galatasaray golcü ararken Gomis'e de teklif gelmeye devam ediyor.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Maaşına zam isteyen ve yönetimle ters düşen Fransız, Arap takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Al Hilal Riyad kulübünü geçen sezon 29 gol atan Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Gözünü karartan Arapların 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 7.5 milyon euro ödemeye de hazır olduğu bildirildi.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Son aday Gignac
Galatasaray'ın forvet adayları arasına Tigres'te oynayan Gignac da eklendi.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
Milan'ın Falcao'yu istediği ve Monaco'nun da gündemine Gignac'ı aldığı ancak bu transferde Türk takımlarının da devrede olduğu belirtildi.
Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
France Football, "Galatasaray ve Beşiktaş, Monaco'ya rakip olacak" diye yazdı.