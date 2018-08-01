Bafetimbi Gomis çılgınlığı! - Galeri - Fotomaç
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:26:41 Güncelleme: 00:42:55
    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Galatasaray golcü ararken Gomis'e de teklif gelmeye devam ediyor.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Maaşına zam isteyen ve yönetimle ters düşen Fransız, Arap takımlarıyla anılmaya devam ediyor.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Al Hilal Riyad kulübünü geçen sezon 29 gol atan Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Gözünü karartan Arapların 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 7.5 milyon euro ödemeye de hazır olduğu bildirildi.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Son aday Gignac
    Galatasaray'ın forvet adayları arasına Tigres'te oynayan Gignac da eklendi.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    Milan'ın Falcao'yu istediği ve Monaco'nun da gündemine Gignac'ı aldığı ancak bu transferde Türk takımlarının da devrede olduğu belirtildi.

    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!
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    Bafetimbi Gomis çılgınlığı!

    France Football, "Galatasaray ve Beşiktaş, Monaco'ya rakip olacak" diye yazdı.

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