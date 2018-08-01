Marko Rog Galatasaraya!

İtalyan başkan, "Ancak bize önerilen rakam düşüktü. Eğer rakam artırılırsa onu gönderebiliriz. Transferde asla 'asla' dememeli. Her şey olabilir" diyerek Marko Rog için Galatasaray seçeneğinin hala geçerli olduğunu ifade etti.