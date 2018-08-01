Marko Rog Galatasaraya!

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:21:21
Güncelleme: 00:23:47
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Marko Rog Galatasaray'a!
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Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği ve transferi için bizzat devreye girdiği Marko Rog konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Marko Rog Galatasaray'a!
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Napoli Başkanı Aureilo de Laurentiis, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif geldiğini açıkladı.
Marko Rog Galatasaray'a!
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İtalyan başkan, "Ancak bize önerilen rakam düşüktü. Eğer rakam artırılırsa onu gönderebiliriz. Transferde asla 'asla' dememeli. Her şey olabilir" diyerek Marko Rog için Galatasaray seçeneğinin hala geçerli olduğunu ifade etti.