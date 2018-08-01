Marko Rog Galatasaraya! - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Marko Rog Galatasaray'a!

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:21:21 Güncelleme: 00:23:47
    Marko Rog Galatasaray'a!
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    Marko Rog Galatasaraya!

    Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği ve transferi için bizzat devreye girdiği Marko Rog konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

    Marko Rog Galatasaray'a!
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    Marko Rog Galatasaraya!

    Napoli Başkanı Aureilo de Laurentiis, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif geldiğini açıkladı.

    Marko Rog Galatasaray'a!
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    Marko Rog Galatasaraya!

    İtalyan başkan, "Ancak bize önerilen rakam düşüktü. Eğer rakam artırılırsa onu gönderebiliriz. Transferde asla 'asla' dememeli. Her şey olabilir" diyerek Marko Rog için Galatasaray seçeneğinin hala geçerli olduğunu ifade etti.

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