Hızır gibi yetişti – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Hızır gibi yetişti

    Hızır gibi yetişti
    'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan 'in yardımına Celil Yüksel yetişti. Genç oyuncu, kampında gösterdiği performansla A takım için iyi bir yedek olacağını gösterdi. Sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Celil'in Terim tarafından 'ya verilecek isim listesinde yer alması bekleniyor.
    1. 15.7.2018
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