Trezeguet evde kaldı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Trezeguet evde kaldı

    Trezeguet evde kaldı
    'a transferi yılan hikayesine dönen Trezeguet, Slavia Prag'ın kapısından döndü. Albayrak'ın oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü ileri sürülse de Başkanvekili , "Galatasaray'dan yeni bir görüşme talebi gelmedi. Zaten satmayı düşünmüyoruz" dedi.
    1. 15.7.2018
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