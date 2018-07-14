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Mina'dan açık kapı!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Yerry Mina'dan transfer açıklaması geldi
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 14:42:33
Güncelleme: 14:43:29
Barcelona'nın ocak ayında Palmeiras'tan transfer ettiği Yerry Mina'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
ESPN'e konuşan Mina, ''Baskının daha az olduğu ve daha çok süre alabildiğim bir kulüpte oynamak istiyorum.'' ifadesini kullandı.
Dünya Kupası'nda attığı 3 golle yıldızlaşan Kolombiyalı, "Barcelona'da kalsam da, başka bir takıma transfer olsam da elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yerry Mina ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.