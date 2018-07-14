Minadan açık kapı! - Galeri - Fotomaç
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    Mina'dan açık kapı!

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Yerry Mina'dan transfer açıklaması geldi
    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 14:42:33 Güncelleme: 14:43:29
    Mina'dan açık kapı!
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    Minadan açık kapı!

    Barcelona'nın ocak ayında Palmeiras'tan transfer ettiği Yerry Mina'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

    Mina'dan açık kapı!
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    Minadan açık kapı!

    ESPN'e konuşan Mina, ''Baskının daha az olduğu ve daha çok süre alabildiğim bir kulüpte oynamak istiyorum.'' ifadesini kullandı.

    Mina'dan açık kapı!
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    Minadan açık kapı!

    Dünya Kupası'nda attığı 3 golle yıldızlaşan Kolombiyalı, "Barcelona'da kalsam da, başka bir takıma transfer olsam da elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' dedi.

    Mina'dan açık kapı!
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    Minadan açık kapı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yerry Mina ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.

    Mina'dan açık kapı!
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    Minadan açık kapı!
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