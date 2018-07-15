Botlar çıktı yine de birinci – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Botlar çıktı yine de birinci

    Botlar çıktı yine de birinci
    Sosyal medya üzerinden dün ilginç bir gelişme yaşandı... Twitter, bot (Sanal) hesapları temizleme kararı aldı. 'ın takipçi sayısı 8 milyon 262 bin 936'ya düştü. Ancak buna karşılık 'nin takipçi sayısı da 6 milyon 327 bin 460'ya geriledi ve aralarındaki fark biraz daha açıldı.
    1. 15.7.2018
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