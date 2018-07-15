Carole'un ilk notu vasat! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Carole'un ilk notu vasat!

    Carole'un ilk notu vasat!
    , FC Wil maçında çalışkan görünse de teknik heyeti tatmin edemedi. Fransız sol bek özellikle hücumda silik kalarak eksi puan aldı. Terim, Carole için kesin kararını kamp sonunda verecek. Lionel, "Benim için önemli maçtı. Elimden geleni yaptım. Kazandığımız için mutluyum" dedi.
    1. 15.7.2018
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