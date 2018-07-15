Sakarya ile maç – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    ile maç

    Sakarya ile maç
    'ın Sakaryaspor'un sezon açılışında yeşil-siyahlı takım ile karşılaşacağı belirtildi. Sakaryaspor Basın Sözcüsü Sinan Karabaş, Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın kesin tarihinin ve bilet fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.
    1. 15.7.2018
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