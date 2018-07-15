'Dövdüm' dedi tam tersi çıktı! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    'Dövdüm' dedi tam tersi çıktı!

    'Dövdüm' dedi tam tersi çıktı!
    ile kebapçı arasındaki davada, Terim'i dövdüğünü iddia eden Aydoğdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Terim 'basit yaralama' suçundan yargılandığı davada talimatla 'da ifade verecek.
    1. 15.7.2018
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