Gomis hızlandı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    hızlandı

    Gomis hızlandı

    Bafetimbi yeni sezona da bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

    Gollerine diyecek söz olmayan Fransız yıldız, 'yavaş kaldığı' eleştirilerine son vermek için kampta özel çalışmalar uyguluyor. Kısa sürede aşama yaptığı da görülüyor. İdmanlarda ve çift kalelerde özellikle dönüşlerde eskisine göre daha çabuk ve hızlı olan , sempatik tavırlarıyla takımın ve kampın neşe kaynağı.
    1. 15.7.2018
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