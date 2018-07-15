Ryan Donk: "Hedefim burada bırakmak"
21 maçta oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Donk: Amacım tüm sezonda oynayıp, kariyerimi G.Saray’da sonlandırmak...
-Tudor döneminde (kadro dışıydı) tecrübe ettiğim çok zordu.
-Hoca değişince güvenim arttı, iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk, yoksa sahada yine aynı kişiyim.
-Birçok oyuncu ayrıldı, takımda gençler arttı. Onlara destek olmalıyız.
-İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. O seviye için herkes çok çalışmalı.
-21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak ve kariyerimi Galatasaray'da sonlandırmak.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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