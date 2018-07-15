Ryan Donk: "Hedefim burada bırakmak" – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
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    : "Hedefim burada bırakmak"

    <a href="/index/ryan-donk?id=5fc6c47d-a26a-4043-ac68-dc755550f4a5" class="" rel="tag">Ryan Donk</a>: "Hedefim burada bırakmak"

    21 maçta oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Donk: Amacım tüm sezonda oynayıp, kariyerimi G.Saray’da sonlandırmak...

    'ın sözleşmesini opsiyonlu olarak 1 yıl uzattığı Ryan Donk açıklamalarda bulundu:

    -Tudor döneminde (kadro dışıydı) tecrübe ettiğim çok zordu.
    -Hoca değişince güvenim arttı, iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk, yoksa sahada yine aynı kişiyim.
    -Birçok oyuncu ayrıldı, takımda gençler arttı. Onlara destek olmalıyız.
    -İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. O seviye için herkes çok çalışmalı.
    -21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak ve kariyerimi 'da sonlandırmak.
    1. 15.7.2018
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