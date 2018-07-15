Ya çok para ya gelecek!









'feda' yaparak takıma öncülük etmesini bekleyen sarı-kırmızılı yönetim henüz olumlu yanıt alamadı. Selçuk ücretini düşürmeyi kabul ederse, sezon sonunda bitecek kontratı 1 yıl daha uzatılacak. Gelecekte teknik ekipte de yer alacak ve onore edilecek. İndirim yapmazsa kaptan ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Kaptan Selçuk İnan 'dan ücretindeyaparak takıma öncülük etmesini bekleyensarı-kırmızılı yönetim henüz olumlu yanıt alamadı.Selçuk ücretini düşürmeyi kabul ederse,sezon sonunda bitecek kontratı 1 yıl daha uzatılacak.Gelecekte teknik ekipte de yer alacakve onore edilecek. İndirim yapmazsa kaptan ilesezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. 15.7.2018 Etiketler: Selçuk İnan







