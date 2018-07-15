Ya çok para ya gelecek! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Ya çok para ya gelecek!

    Ya çok para ya gelecek!
    Kaptan 'dan ücretinde 'feda' yaparak takıma öncülük etmesini bekleyen sarı-kırmızılı yönetim henüz olumlu yanıt alamadı. Selçuk ücretini düşürmeyi kabul ederse, sezon sonunda bitecek kontratı 1 yıl daha uzatılacak. Gelecekte teknik ekipte de yer alacak ve onore edilecek. İndirim yapmazsa kaptan ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
    1. 15.7.2018
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