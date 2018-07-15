Onyekuru: "Terim bir ayrıcalık" – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    : "Terim bir ayrıcalık"

    <a href="/index/onyekuru?id=f968dc6a-6396-465a-8589-4a1d7bdaf6b4" class="" rel="tag">Onyekuru</a>: "Terim bir ayrıcalık"

    G.Saray'ın yeni transferi , " ile çalışmak büyük bir ayrıcalık. Hayalim 'de oynamaktı" dedi.

    Cimbom'da İorfa'dan sonra forma giyecek ikinci Nijeryalı olan Henry , beIN SPORTS HABER'e verdiği özel röportajda, hocası 'den övgüyle bahsederek, " ile çalışmak büyük bir ayrıcalık" dedi. 13 yaşında 'da başlayan kariyerinde en önemli noktanın 5 yıllık Katar serüveni olduğunu belirten , "Benim için iyi bir başlangıç oldu. Hem okul, hem de futbol eğitimi aldım. PSG ile sağlık kontrolüne girdim ama benim en büyük hayalim 'de oynamaktı, Everton'u tercih ettim" diye konuştu.
    1. 15.7.2018
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