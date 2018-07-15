Galatasarayda Kara Mbodji harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!

    15 Temmuz 2018 Pazar, 01:34:25 Güncelleme: 01:35:33
    Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
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    Galatasarayda Kara Mbodji harekatı!

    Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. transferini yapmak için gaza bastı.

    Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
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    Galatasarayda Kara Mbodji harekatı!

    Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya takviye istemesi üzerine Anderlecht forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

    Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
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    Galatasarayda Kara Mbodji harekatı!

    DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ
    Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika'da masaya oturacak.

    Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
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    Galatasarayda Kara Mbodji harekatı!

    BELÇİKA BASINI DOĞRULADI
    Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.

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