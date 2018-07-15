15 Temmuz 2018 Pazar, 01:34:25
Güncelleme: 01:35:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
1
4
Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. transferini yapmak için gaza bastı.
Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
2
4
Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya takviye istemesi üzerine Anderlecht forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
3
4
DENAYER'İN DURUMU BELİRSİZ
Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika'da masaya oturacak.
Galatasaray'da Kara Mbodji harekatı!
4
4
BELÇİKA BASINI DOĞRULADI
Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.