Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba açıklaması – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    Karabükspor'dan açıklaması

    Karabükspor'dan <a href="/index/caglar-sahin-akbaba?id=1bfedac1-3484-4e21-949d-2f279c6e0094" class="" rel="tag">Çağlar Şahin Akbaba</a> açıklaması

    1. Lig ekiplerinden 'un başkanı Mehmet Aytekin, "Kalecimiz 'nın 'a olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

    Aytekin, yaptığı açıklamada, son günlerde bazı oyuncuları hakkında haberlerinin çıktığını, kulüpte bir hareketi olduğunda kurumsal sitelerinden açıklama yaptıklarını söyledi.

    Bunlardan birisinin de genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba olduğunu anlatan Aytekin, şöyle konuştu:

    "Kalecimiz hakkında bazı basın yayın organlarında haberler çıkmaktadır. Kalecimiz 'nın 'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda bizimle 1. etap kamp çalışmalarındadır. Evet birkaç kulüp bize transfer için başvurmuştur ancak bunlar arasında yoktur. 'un menfaatleri doğrultusunda istediğimiz şartlar oluşursa kalecimizi herkes alabilir ancak şu anda böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Sezon başında olmayan şeylerin olmuş gibi haber yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum zaten zor durumda olan kulübümüzü yıpratır, oyuncumuzun kafasını karıştırır. Böyle bir transfer gerçekleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."

    Aytekin, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde kendi tesislerinde devam ettiklerini sözlerine ekledi.

    1. 11.7.2018 23:06
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