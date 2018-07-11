Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba açıklaması
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Aytekin, yaptığı açıklamada, son günlerde bazı oyuncuları hakkında transfer haberlerinin çıktığını, kulüpte bir transfer hareketi olduğunda kurumsal sitelerinden açıklama yaptıklarını söyledi.
Bunlardan birisinin de genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba olduğunu anlatan Aytekin, şöyle konuştu:
"Kalecimiz hakkında bazı basın yayın organlarında haberler çıkmaktadır. Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda bizimle 1. etap kamp çalışmalarındadır. Evet birkaç kulüp bize transfer için başvurmuştur ancak bunlar arasında Galatasaray yoktur. Kardemir Karabükspor'un menfaatleri doğrultusunda istediğimiz şartlar oluşursa kalecimizi herkes alabilir ancak şu anda böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Sezon başında olmayan şeylerin olmuş gibi haber yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum zaten zor durumda olan kulübümüzü yıpratır, oyuncumuzun kafasını karıştırır. Böyle bir transfer gerçekleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."
Aytekin, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde kendi tesislerinde devam ettiklerini sözlerine ekledi.
- 11.7.2018 23:06
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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