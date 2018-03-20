Cazibe merkezi – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cazibe merkezi

    Cazibe merkezi

    ’a ve Amerika’dan davet geldi

    gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Terim'in 2013'te turnuvası örneğinde olduğu gibi 'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cazibe merkezi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN