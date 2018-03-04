Lider marka

Aslan şov sürüyor. Bursa'nın ardından Karabük'e de gol yağdıran G.Saray, 3 saat sonra Başakşehir'den liderliği geri aldı. Deplasman fobisini yerle bir etti.



Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray rakip tanımıyor. Geçen hafta Bursa'yı 5-0'la geçen sarıkırmızılı ekip dün akşam da Karabük ağlarına 7 gol bıraktı. Gol sağanağı 5. dakikada Gomis'le başladı. 16'da Özgür, kendi kalesine attığı golle G.Saray'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken, 18, 25 ve 33. dakikalarda yeniden sahneye alan Gomis attığı gollerle skoru bir anda 5-0 yaptı. 40'ta Rodrigues kafayı vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 6-0.



İkinci yarıda vites düşüren Galatasaray'da 47'de Feghouli'nin golü ofsayta takılırken, 64. dakikada Sinan Gümüş topu ağlara gönderdi ve skor 7-0 oldu. Bu sezon deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Cimbom, bu kez dış sahada tarihi bir galibiyete imza attı. Puanını 50'ye çıkartan Aslan, 2-0 yendiği Göztepe karşısında ilk golünü 45. dakikada attığı golle liderliğe yükselen Başakşehir'den 3 saat sonra emaneti geri aldı.



ALTAY'DAN SONRA...

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında 6 gol attı. Sarı kırmızılılar daha önce 1996/97 sezonunda 8-1 kazandıkları Altay maçının ilk 45 dakikasında 6 gol bulmuştu.



TOPLAMINI ATTI

Bundan önce çıktığı son 6 Karabükspor deplasmanında toplam 6 gol bulan Galatasaray, bu maçın ilk yarısında aynı sayıya ulaştı. Bafetimbi Gomis'in Karabükspor'a 5. dakikada attığı gol, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu en erken gol oldu.