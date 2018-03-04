Lider marka – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Lider marka

    Lider marka

    G.Saray, Gomis’in 4 golle şov yaptığı maçta ’ü 7-0 mağlup etti. Yağmurlu gecede gol olup yağan Cimbom, 6’sı ilk yarıda olmak üzere 7 kez fileleri sarsarken, 3 saat sonra ’den zirveyi geri aldı. Attığı 4 golle 24 gole çıkan Gomis, kariyer rekorunu kırdı; G.Saray’ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu

    Aslan şov sürüyor. 'nın ardından 'e de gol yağdıran G.Saray, 3 saat sonra 'den liderliği geri aldı. Deplasman fobisini yerle bir etti.

    Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray rakip tanımıyor. Geçen hafta Bursa'yı 5-0'la geçen sarıkırmızılı ekip dün akşam da Karabük ağlarına 7 gol bıraktı. Gol sağanağı 5. dakikada Gomis'le başladı. 16'da Özgür, kendi kalesine attığı golle G.Saray'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken, 18, 25 ve 33. dakikalarda yeniden sahneye alan Gomis attığı gollerle skoru bir anda 5-0 yaptı. 40'ta Rodrigues kafayı vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 6-0.

    İkinci yarıda vites düşüren Galatasaray'da 47'de Feghouli'nin golü ofsayta takılırken, 64. dakikada Sinan Gümüş topu ağlara gönderdi ve skor 7-0 oldu. Bu sezon deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Cimbom, bu kez dış sahada tarihi bir galibiyete imza attı. Puanını 50'ye çıkartan Aslan, 2-0 yendiği Göztepe karşısında ilk golünü 45. dakikada attığı golle liderliğe yükselen Başakşehir'den 3 saat sonra emaneti geri aldı.

    ALTAY'DAN SONRA...
    Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında 6 gol attı. Sarı kırmızılılar daha önce 1996/97 sezonunda 8-1 kazandıkları Altay maçının ilk 45 dakikasında 6 gol bulmuştu.

    TOPLAMINI ATTI
    Bundan önce çıktığı son 6 Karabükspor deplasmanında toplam 6 gol bulan Galatasaray, bu maçın ilk yarısında aynı sayıya ulaştı. Bafetimbi Gomis'in Karabükspor'a 5. dakikada attığı gol, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu en erken gol oldu.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 04:15
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