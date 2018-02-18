CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeni sponsor Amerika'dan

    Yeni sponsor Amerika'dan

    Sıcak para arayan ’a güzel haber

    Seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını söyleyen Başkan , 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarıkırmızılıların, 2010 yılında ABD'de kurulan ve yıllık 2 milyar doları aşkın bir gelire sahip olan Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladığı ifade edildi. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni sponsor Amerika'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN