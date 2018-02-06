Feghouli'ye kapılar kapandı!
Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için Cezayir Milli Takımı'nın hıcasından yeni ve pek de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi.
Son dönemde milli takıma çağırılmamasının sebebi olarak Cezayir Milli Takımı'nda kadrolaşma ve gruplaşma olduğu iddia edilmiş, Galatasaraylı oyuncunun kadroya alınan diğer bazı oyuncularla sıkıntılar yaşaması sebebiyle çağırılmadığı yazılmıştı.
Feghouli'yi kadronun dışında bırakan Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Rabah Madjer, kasım ayında yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun teknik tercihi olduğunu ifade etmiş ve gelecek için açık kapı bırakmıştı.
Fakat Madjer yaptığı yeni açıklamada Feghouli için pek de iç açıcı sözler sarf etmedi.
28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasıyla iyi bir performans göstermesine rağmen neden milli takıma çağrılmadığıyla ilgili olarak konuşan Madjer şunları söyledi:
"Detaylara girmek istemiyorum. İsimler üzerinden konuşmayacağım. Feghouli kadronun dışında kalan tek kişi değil. İyi işler başarabilecek bir kadroya sahibiz ve elimizdeki yıldızlara bakmalıyız."
Öte yandan, Cezayir basınında çıkan haberlerde Madjer'in bundan böyle Feghouli'yi milli takım hiç düşünmediği ifadeleri yer alırken Cezayir Milli Takımı'nın başında olduğu sürece, Feghouli planları arasında olmayacak yorumu yapıldı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:31
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F.Bahçe'ye PFDK şoku!
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Yorum
m.emin FB ligden atın da sizde kurtulun hakemler zaten fb nin canını okuyor utanın ahlaksızlar dürüstlükten bahetmeyin.mhk ve tff artık gidin
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Dakikası 34 bin euro!
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aslan maç başı oynardığı ücret ödenmeli.çeşitli nedenlerle oynayamazsa ücretinden düşülmelidir.
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Hakem krizinde Caner Erkin detayı!
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BUNDAN SONRA HER SENE !!! 2 YILDIR BÖYLE ŞAMP. OLDU BUNLAR. BUNDAN SONRA HER SENE DERKEN Bİ BİLDİKLERİ VARMIŞ MEĞER... !
Feghouli'ye kapılar kapandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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