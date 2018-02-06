Feghouli'ye kapılar kapandı!

Son dönemde milli takıma çağırılmamasının sebebi olarak Cezayir Milli Takımı'nda kadrolaşma ve gruplaşma olduğu iddia edilmiş, Galatasaraylı oyuncunun kadroya alınan diğer bazı oyuncularla sıkıntılar yaşaması sebebiyle çağırılmadığı yazılmıştı.

Feghouli'yi kadronun dışında bırakan Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Rabah Madjer, kasım ayında yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun teknik tercihi olduğunu ifade etmiş ve gelecek için açık kapı bırakmıştı.

Fakat Madjer yaptığı yeni açıklamada Feghouli için pek de iç açıcı sözler sarf etmedi.

28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasıyla iyi bir performans göstermesine rağmen neden milli takıma çağrılmadığıyla ilgili olarak konuşan Madjer şunları söyledi:

"Detaylara girmek istemiyorum. İsimler üzerinden konuşmayacağım. Feghouli kadronun dışında kalan tek kişi değil. İyi işler başarabilecek bir kadroya sahibiz ve elimizdeki yıldızlara bakmalıyız."

Öte yandan, Cezayir basınında çıkan haberlerde Madjer'in bundan böyle Feghouli'yi milli takım hiç düşünmediği ifadeleri yer alırken Cezayir Milli Takımı'nın başında olduğu sürece, Feghouli planları arasında olmayacak yorumu yapıldı.