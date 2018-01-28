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    28 Ocak 2018, Pazar
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    41 kere maşallah

    41 kere maşallah

    Taraftarları önünde birçok gol pozisyonundan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, Feghouli ile öne geçti, Bafetimbi Gomis’le işi bitirdi. Maç fazlasıyla Başakşehir’in 2 puan önüne geçti

    Galatasaray, önderliğinde çıkışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Kayseri galibiyetlerinin ardından Osmanlıspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Sarı- kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada önemli gol pozisyonlarından faydalanamazken bunda Karcemarskas'ın da büyük etkisi vardı. Cimbom, 37. dakikada duvarı aşmayı başardı. Yasin'in ortasında Eren'in kafasıyla indirdiği topta Feghouli ağları havalandırarak Galatasaray'ı devreye 1-0 önde götürdü.

    Osmanlıspor 'da 50'de Serdar, 1 dakika sonra ise Lumanza golü kaçırdı. Eren ve Yasin de Galatasaray adına son vuruşu yapamayan isimlerdi. 88'de sahneye çıkan Gomis maça noktayı koydu ve G.Saray 41 puana ulaştı.

    Savaş ÇORLU
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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