Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankart

Taraftarlar, tribünlere, "Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız", "Bin yıl önce birleşti bedenler. Ayırmaya hanginizin gücü yeter", "Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran" ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" yazılı pankartlar astı.