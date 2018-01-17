Silva yüzünden Gattuso'nun başı ağrıdı
Milan'da Andre Silva, teknik direktör Gennaro Gattuso ile sportif direktör Mirabelli'nin arasını açtı. 22 yaşındaki Portekizli golcünün transferi için bahisler açıldı. Nedeni ise Gattuso'nun Silva'yı takımda istememesi ve Fatih Terim'e önermesi... Mirabelli ise 38 milyon euro'ya transfer edilen genç yıldız adayının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Gattuso ise Silva'yı Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea veya Championship'ten Wolves'a vermek yerine Galatasaray'a göndererek gelişmesini istiyor. İki ismin nasıl ortak noktada buluşacakları merakla bekleniyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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