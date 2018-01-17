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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Silva yüzünden Gattuso'nun başı ağrıdı

    Silva yüzünden Gattuso'nun başı ağrıdı
    Milan'da Andre Silva, teknik direktör Gennaro Gattuso ile sportif direktör Mirabelli'nin arasını açtı. 22 yaşındaki Portekizli golcünün transferi için bahisler açıldı. Nedeni ise Gattuso'nun Silva'yı takımda istememesi ve 'e önermesi... Mirabelli ise 38 milyon euro'ya edilen genç yıldız adayının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Gattuso ise Silva'yı Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea veya Championship'ten Wolves'a vermek yerine Galatasaray'a göndererek gelişmesini istiyor. İki ismin nasıl ortak noktada buluşacakları merakla bekleniyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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